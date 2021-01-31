На Дальнем Востоке и в Сибири начались акции в поддержку Алексея Навального

Как пишет местная пресса, в Хабаровске на митинг собрались несколько десятков участников, но он в итоге не состоялся. Во Владивостоке жители сначала вышли в центр города, а затем переместились на лед Амурского залива. Некоторое время протестующие водили хоровод вокруг заглохшего аэробота с полицейскими, а после того, как лед начал трескаться, побежали на берег, где их начали задерживать.

Позже акция стартовала и в Иркутске – по подсчетам корреспондента газеты «Коммерсант» на нее вышли несколько сотен протестующих. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал уже почти 150 задержанных в разных городах.

Акция, которую не согласовали власти, сегодня запланирована и в Москве. В связи с этим в городе для пешеходов закрыта Красная площадь и центральные улицы, а также ряд станций метро. Кроме того, изменены маршруты наземного транспорта.

