В Сибири задержаны несколько десятков участников несанкционированных акций

Несколько десятков человек задержаны в ходе несанкционированных акций в Иркутске на площади у здания областного правительства, задержания проходят и в Красноярске, Барнауле, Новосибирске. Об этом сообщают корр. ТАСС с мест событий. ТАСС не располагает официальными данными правоохранителей о задержаниях.

В Иркутске участники акции попытались пройти к зданию правительства области, но были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, после чего начались задержания.

Участвующих в несанкционированных акциях задерживают также в Красноярске, Барнауле, а также в Новосибирске.