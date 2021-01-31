В Москве и других городах сегодня состоится акция оппозиции – с властями ее не согласовывали

Неделю назад митинги, на которые суммарно вышло более 100 тысяч человек, сопровождались массовыми задержаниями и силовым разгоном демонстрантов.

Силовики поставили новый рекорд – около 4 тысяч человек, по подсчетам портала ОВД-Инфо, задержали на акциях 23 января. Задержания проходили в 125 городах, причем в автозаках оказывались не только участники митингов, но иногда случайные прохожие, часто – журналисты, всего около 50 сотрудников СМИ в 18 городах. Полиция и Росгвардия не обращали внимание на пресс-карты. Мирные акции разгоняли жестко, есть десятки свидетельств о применении немотивированного насилия, а иногда и целенаправленного избиения людей. Их били дубинками, или, например, головой об автозак, заламывали им руки, бросали на землю, пинали ногами и даже применяли электрошокеры. Известно по меньшей мере о 60 пострадавших, однако ни одного дела в отношении силовиков пока заведено не было. ОВД-Инфо сообщает о сотнях случаев нарушений прав человека — от воспрепятствования работе адвокатов, юристов и журналистов до пыточных условий содержания в отделах полиции. Отметим, что в Москве, например, в спецприемниках закончились места – арестованных после акции сутками держали в автозаках и полицейским машинах, некоторых все это время почти не кормили, не давали воды и не выводили в туалет.

После акций по всей стране было заведено более 20 уголовных дел. По одному уже проведено свыше полутора десятков обысков.