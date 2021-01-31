В десятках российских городов сегодня пройдут новые акции в поддержку Алексея Навального

Власти их считают незаконными.

Столичные власти в этой связи решили фактически заблокировать центр города. Будут закрыты центральные станции метро, изменены маршруты наземного транспорта, ограничено движение пешеходов, запрещена парковка, закрыты заведения общепита и магазины, ограничена продажа напитков и алкоголя в стеклянной таре.

Сейчас на Старой площади, по словам корреспондента «Эха Москвы», много автозаков, металлических ограждений на тротуарах. У здания ФСБ много бойцов ОМОНа, новые автозаки постоянно подъезжают в район Старой площади. В громкоговоритель объявляют, что метро Китай-город закрыто по техническим причинам.