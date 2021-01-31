Главреда интернет-издания «Медиазона» Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд 3 февраля

Главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд 3 февраля. Его обвиняют в повторных «призывах к участию в несогласованной акции» 23 января, сообщил «Эху Москвы» адвокат Алан Гамазов. При этом, по его словам, журналист в день акции оставался дома.

Смирнова задержали накануне возле его дома в Москве, когда он гулял с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены силовики отказались и отдали ребенка коллеге журналиста.

Освобождения Смирнова и прекращения его преследования потребовали редакции более 30 СМИ, в том числе «Эха Москвы».

Коллектив «Новой газеты» считает, что задержание журналиста неправомерно как с точки зрения закона, так и с позиции гуманности. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Редакция «Новой газеты» считает задержание Смирнова попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России.