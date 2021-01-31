На Дальнем Востоке задержаниями сопровождаются акции в поддержку Алексея Навального

Митинги прошли на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае. В Хабаровске Полиция вытеснила людей с центральной площади, сейчас там уже никого, кроме силовиков, не осталось. Областное МВД отчиталось о 13 задержанных. Во Владивостоке, после массовых задержаний в центре города, протестующие отправились митинговать прямо на лед Амурского залива. Они водят хороводы и скандируют лозунги. Полиция на лед не выходит, наблюдая за происходящим с берега и тут же задерживают тех, кто ступает на землю.