На Дальнем Востоке задержаниями сопровождаются акции в поддержку Алексея Навального

Митинги прошли на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае. В Хабаровске Полиция вытеснила людей с центральной площади, сейчас там уже никого, кроме силовиков, не осталось. Областное МВД отчиталось о 13 задержанных. Во Владивостоке, после массовых задержаний в центре города, протестующие отправились митинговать прямо на лед Амурского залива. Они водят хороводы и скандируют лозунги. Полиция на лед не выходит, наблюдая за происходящим с берега и тут же задерживают тех, кто ступает на землю.
2021-01-31T08:32:05+03:00
2021-01-31T08:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 31 января 2021
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