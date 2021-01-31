ФБК, признанный российскими властями иноагентом, призвал президента США Байдена ввести санкции в отношении 35 россиян

Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями иноагентом, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении 35 россиян. В письме, на которое ссылается CNN, говорится, что 8 высокопоставленных российских представителей находятся в «приоритетном шорт-листе». В их числе российский миллиардер Роман Абрамович, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он «покрывал отравление Навального» и «препятствовал усилиям» по его доставке на лечение в Германию. Отмечается, что семеро из 35 уже находятся под американскими санкциями. Телеканал обращает внимание, что передача письма совпала с запланированными на сегодня протестами.

