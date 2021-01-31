Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве ликвидирован. Предварительно, без пострадавших, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о возгорании на площади 100 кв. метров, что привело к частичному обрушению ангара на строительном рынке.

