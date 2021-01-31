Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд 3 февраля

Главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд 3 февраля. Журналиста обвиняют в повторных «призывах к участию в несогласованной акции» 23 января, сообщил «Эху» его адвокат Алан Гамазов. Поводом для обвинения стал ретвит шуточного поста, в котором отмечается внешнее сходство Смирнова с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Смирнова задержали накануне днем возле его дома в Москве, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены силовики отказались и отдали ребенка коллеге журналиста.

Освобождения Смирнова и прекращения его преследования потребовали редакции более 30 СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Новой газеты», «Медузы».

Союз журналистов России намерен разобраться в ситуации и выяснить, не является ли задержание задержание главреда «Медиазоны» препятствованием профессиональной деятельности. Об этом «Эху» сказал председатель Союза Владимир Соловьев.

Ранее Союз журналистов добился возбуждения уголовного дела в связи с избиением фотокорреспондента издания «Коммерсантъ» во время редакционного задания, напомнил Владимир Соловьев.