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07:31, 31 января 2021

Во Владивостоке несогласованная акция в поддержку Алексея Навального переместилась с центральной площади к набережной

Во Владивостоке несогласованная акция в поддержку Алексея Навального переместилась с центральной площади к набережной. Протестующие вышли прямо на лед Амурского залива и начали водить там хороводы. При этом они скандируют лозунги о свободной России и против действующей власти. Полиция, которая массово задерживала митингующих в центре города – по данным местного новостного портала, увезли несколько заполненных автозаков – на лед не выходит. Силовики наблюдают за происходящим с берега.

Тем временем, в Хабаровске, где акция также началась этим утром, полиция вытеснила митингующих с центральной площади. Также не обошлось без задержаний. Портал DVHAB сообщал, что в числе задержанных были и журналисты. Сейчас, судя по фотографиям, людей на площади не осталось, а вот полиции очень много.



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