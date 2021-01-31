Во Владивостоке несогласованная акция в поддержку Алексея Навального переместилась с центральной площади к набережной. Протестующие вышли прямо на лед Амурского залива и начали водить там хороводы. При этом они скандируют лозунги о свободной России и против действующей власти. Полиция, которая массово задерживала митингующих в центре города – по данным местного новостного портала, увезли несколько заполненных автозаков – на лед не выходит. Силовики наблюдают за происходящим с берега.

Тем временем, в Хабаровске, где акция также началась этим утром, полиция вытеснила митингующих с центральной площади. Также не обошлось без задержаний. Портал DVHAB сообщал, что в числе задержанных были и журналисты. Сейчас, судя по фотографиям, людей на площади не осталось, а вот полиции очень много.