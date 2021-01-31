В преддверии новых протестных акций продолжаются аресты, обыски и задержания. Речь идёт о людях, которые, по версии следственных органов, причастны к митингам.

Следственные действия проходили почти весь день в разных городах страны. Началось с того, что в Татарстане и в Нижегородской области полиция с утра приходила домой к некоторым активистам, которых задержали на прошлой акции.



Как сообщало интернет-издание «ОВД-Инфо» в Набережных челнах задержанному таким образом Андрею Чванову стало плохо, и ему вызывали в отделение Скорую помощь. Несмотря на это его оставили в отделении на ночь до суда и выписали протокол об организации несанкционированной акции.



Также в Новосибирске дома сразу у пяти активистов прошли обыски. Адвокаты сообщили интернет-изданию, что речь идёт о людях, которые проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарных норм.

Помимо этого, в Екатеринбурге Следственный комитет обвинил двоих местных жителей в применении насилия к представителю власти на прошлом митинге, а Новосибирске возбудили еще одно уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Уже ближе к вечеру о новом деле отчитались и в Москве. Пресненский суд до 30-ого марта арестовал участника митинга Станислава Ахмедова по обвинениям в применении насилия к представителю власти.

Кроме того, сотрудника ФБК (Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иноагентом) Николая Ляскина и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, у которых вечером закончился срок предыдущего ареста за организацию митинга, вновь задержали. На этот раз по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января.

Еще в столице был задержан главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Полиция утверждает, что он участвовал в протестном митинге в прошлое воскресенье, хотя во время акции журналист был у себя дома. За коллегу вступились редакции более 30 СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Новой газеты» и телеканала «Дождь», а также профсоюз журналистов. В итоге Смирнова отпустили под обязательство о явке в суд 3 января.