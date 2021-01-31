Z Архив новостей новости
5 5 6 836
Эксклюзив Эха 07:04, 31 января 2021

Власти российских регионов готовятся к сегодняшним возможным акциям

В Волгограде могут ограничить движение частных автомобилей. Об этом сообщает портал Волгоград-онлайн. В то же время городские власти не собираются закрывать станции скоростного трамвая и изменять маршруты транспорта. В Перми на площади перед Театром-Театром установят временные ограждения. В пресс-службе министерства территориальной безопасности пояснили, что это сделано для предотвращения порчи самого здания, равно как и близлежащих улиц. В Новосибирске движение в центре города будет ограничено, причем оговаривается, что для этого будут использовать бетонные блоки и противотаранные устройства. Об этом сообщает Тайга-информ. Маршруты движения городского транспорта также будут изменены. В Башкирии к вопросу подошли креативнее. Для потенциальных участников акций приготовили богатую программу мероприятий. Здесь и катание на коньках по льготным билетам, и концерты популярных исполнителей, и рэп-фестиваль.

Объединенная сеть кинотеатров объявила о скидках в день акции оппозиции. Билеты на утренние показы будут стоить от 100 рублей, на дневные — от 200, на вечерние — от 300, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на сообщение компании. В объединенную киносеть входят 77 кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формулы Кино» в 30 городах России. В компании снижение цен в это воскресенье объяснили ослаблением части антиковидных запретов.

Тем временем, часть магазинов и кафе в центре Москвы в связи с протестами будут сегодня закрыты. Об этом «Эху» сказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Будут закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город, сообщило ранее столичное ГУВД.

Правоохранительные органы предупреждают о том, что участие в несогласованных акциях может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

В Русской Православной Церкви считают, что призывы оппозиции во многом напоминают лозунги пропагандистов, появившихся в царской России. Такое мнение высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ранее МВД сообщало, что на несогласованных митингах планируются провокации с целью организации столкновений протестующих с полицией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 января Поздравить…

5 252 6 5123 26.01
Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5734 25.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 273 6 16204 27.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель

По поводу рейтингов и уровня поддержки Просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников…

5 273 6 66655 24.01
Блоги

Мосгортранс: Завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 97 6 10327 30.01
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Сажать нельзя помиловать Но это как раз именно тот случай, когда взвешиваться должны все варианты возможного решения, и совсем не факт, что принятое – было самым эффективным из возможных…

5 83 6 45769 24.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Политическое противостояние в России — участники, ресурсы, прогноз Оппозиция – тоже, конечно, не римские легионы. Но, поскольку вся активность оппозиции ориентирована на будущее, многие противоречия откладываются на период после победы…

5 74 6 33124 24.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 88 6 14058 26.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 201 6 31963 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…

5 301 6 48289 30.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Уклониться от удара 31 января не стоит выходить на акции, попадать в приготовленную ловушку. Все, что протестующие хотели показать властям, уже показано. Все сказано…

5 188 6 30848 30.01
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения» Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ…

5 68 6 11731 29.01
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 305 6 53269 26.01
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 35180 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Евгений Ройзман политик

Чьих будете? Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают? Ты за тех, кто бьёт людей, или за тех, кого бьют?..

5 288 6 54932 30.01
Блоги

+ Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда»...

5 562 6 109231 25.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

«Медуза»: Президент Владимир Путин не менее четырех раз был на стройке под Геленджиком Об этом журналистам издания рассказали люди, которые уже несколько лет работают на строительстве объекта в Прасковеевке, который в недавнем расследовании Алексея Навального и его соратников назван «дворцом Путина»...

5 32 6 86809
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Доцент-расчленитель Соколов не успел узнать волшебное слово, которым в России снимаются все абсолютно вопросы. Он бы мог просто сказать, что у него забрало запотело…

5 41 6 115970 27.01
#слушать 52:31 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 65 6 16194 24.01
Блоги

Геннадий Гудков политик

Цугцванг Путина Все то, что мы видим сегодня, есть результат той огромной ошибки. Дальше будет только хуже…

5 226 6 523583 24.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России История с дворцом в Геленджике заставляет смотреть на глубинные экономические процессы, происходящие в нашей стране…

5 218 6 301020 26.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8977882
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4795635

Сегодня в эфире