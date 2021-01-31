Власти российских регионов готовятся к сегодняшним возможным акциям

В Волгограде могут ограничить движение частных автомобилей. Об этом сообщает портал Волгоград-онлайн. В то же время городские власти не собираются закрывать станции скоростного трамвая и изменять маршруты транспорта. В Перми на площади перед Театром-Театром установят временные ограждения. В пресс-службе министерства территориальной безопасности пояснили, что это сделано для предотвращения порчи самого здания, равно как и близлежащих улиц. В Новосибирске движение в центре города будет ограничено, причем оговаривается, что для этого будут использовать бетонные блоки и противотаранные устройства. Об этом сообщает Тайга-информ. Маршруты движения городского транспорта также будут изменены. В Башкирии к вопросу подошли креативнее. Для потенциальных участников акций приготовили богатую программу мероприятий. Здесь и катание на коньках по льготным билетам, и концерты популярных исполнителей, и рэп-фестиваль.

Объединенная сеть кинотеатров объявила о скидках в день акции оппозиции. Билеты на утренние показы будут стоить от 100 рублей, на дневные — от 200, на вечерние — от 300, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на сообщение компании. В объединенную киносеть входят 77 кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формулы Кино» в 30 городах России. В компании снижение цен в это воскресенье объяснили ослаблением части антиковидных запретов.

Тем временем, часть магазинов и кафе в центре Москвы в связи с протестами будут сегодня закрыты. Об этом «Эху» сказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Будут закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город, сообщило ранее столичное ГУВД.

Правоохранительные органы предупреждают о том, что участие в несогласованных акциях может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

В Русской Православной Церкви считают, что призывы оппозиции во многом напоминают лозунги пропагандистов, появившихся в царской России. Такое мнение высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ранее МВД сообщало, что на несогласованных митингах планируются провокации с целью организации столкновений протестующих с полицией.