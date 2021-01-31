Два адвоката Трампа, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по импичменту, покинули его команду

Два адвоката экс-президента США Дональда Трампа, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по импичменту, покинули его команду. Об этом сообщило агентство Рейтер. По информации его источника, Бутч Бауэрс, ранее возглавлявший группу юристов бывшего американского лидера, и Дебора Барбье прекратили сотрудничество с Трампом. Собеседник агентства добавил, что это решение было обоюдным. Причины не приводятся. Процесс импичмента должен начаться на неделе, стартующей 8 февраля.