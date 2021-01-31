Представители ВКонтакте, Telegram, Facebook и TikTok были вызваны в Роскомнадзор для проведения разъяснительной беседы

Представители социальных сетей «ВКонтакте», Telegram, Facebook и TikTok были вызваны в Роскомнадзор для проведения разъяснительной беседы. Ведомство утверждает, что данные платформы не удалили призывы к участию в сегодняшних несанкционированных акциях. Подобная информация представляет угрозу, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

1 февраля вступит в силу новый Федеральный Закон, который будет устанавливать ответственность соцсетей за распространение деструктивного контента, добавила Анна Кузнецова.