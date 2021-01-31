По всей России сегодня ожидаются несанкционированные массовые акции в поддержку Алексея Навального

По всей России сегодня ожидаются несанкционированные массовые акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После подобных выступлений на прошлой неделе тысячи людей были задержаны и десятки стали фигурантами уголовных дел.

В общей сложности по результатам событий 23 января Следственный комитет завёл более двадцати пяти уголовных дел. Статьи у них разные.

Например, фигурантом дела о призывах к участию в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону стал 17-тилетний студент колледжа, а в Новосибирске – двадцатилетний блогер. Такое же дело завели и в Татарстане, но там до сих пор нет подозреваемых. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

До семи лет грозит тем, кому могут предъявить обвинения в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Соответствующие дела появились в Москве, Саратове и Нижнем Новгороде. Связанные с этим обыски прошли в дома у арестованного политика Алексея Навального, у главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и многих других.

Помимо этого, главу региональных штабов Навального Леонида Волкова обвиняют в вовлечении подростков в участие в несанкционированных акциях. Это тоже уголовная статья, подразумевающая три года лишения свободы. Самого политика объявили в розыск.

Почти все остальные дела завели по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В следственных органах считают, что как минимум семь таких эпизодов произошли в Москве, и по одному во Владимире, в Санкт-Петербурге, Липецке и Ярославле.

По оценке интернет-издания «ОВД-Инфо» всего по результатам прошлых митингов было задержано боле четырёх тысяч человек.