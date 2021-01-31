Главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова не стали задерживать на 48 часов, как сообщалось ранее. Его отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд, который состоится 3 февраля. Журналиста обвиняют в повторных «призывах к участию несогласованной акции» 23 января, сообщил «Эху» его адвокат Алан Гамазов.

Алан Гамазов добавил, что считает задержание и претензии к Сергею Смирнову необоснованными и будет добиваться снятия обвинений.

Смирнова задержали накануне днем возле его дома в Москве. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском подошли к нему, когда он вышел гулять с пятилетним сыном, рассказал «Эху» редактор «Медиазоны» Егор Сковорода.

Освобождения Смирнова и прекращения его преследования потребовали редакции более 30 СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Новой газеты», «Медузы», The Bell, «Сноба», а также Союз журналистов России.