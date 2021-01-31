«Палмейрас» второй раз в истории завоевал Кубок Либертадорес, обыграв в финале турнира «Сантос». Судьбу матча между двумя командами из бразильского штата Сан-Паулу решил один единственный гол на 9-й добавленной минуте. Встреча состоялась без зрителей на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Кубок Либертадорес — южноамериканский аналог Лиги чемпионов – был проведен в 61-й раз.
2021-01-31T05:10:38+03:00
2021-01-31T05:10:38+03:00
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05:10, 31 января 2021
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