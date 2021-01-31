«Палмейрас» второй раз в истории завоевал Кубок Либертадорес, обыграв в финале турнира «Сантос». Судьбу матча между двумя командами из бразильского штата Сан-Паулу решил один единственный гол на 9-й добавленной минуте. Встреча состоялась без зрителей на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Кубок Либертадорес — южноамериканский аналог Лиги чемпионов – был проведен в 61-й раз.