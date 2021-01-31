Пентагон временно отложил вакцинацию от коронавируса заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Об этом написал в Twitter помощник шефа военного ведомства США по связям с общественностью Джон Кирби. Он уточнил, что пересматриваются протоколы защиты. Ранее американское Министерство обороны сообщило, что вакцину начнут предлагать всем задержанным и заключенным, которых содержат США. Новость о том, что прививку от коронавируса могут получить террористы, содержащиеся Гунтаномо, при том, что пенсионеры и ветераны ее еще не получили, вызвала большой общественный резонанс.
2021-01-31T05:09:03+03:00
2021-01-31T05:09:03+03:00
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05:09, 31 января 2021
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