Пентагон временно отложил вакцинацию от коронавируса заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Об этом написал в Twitter помощник шефа военного ведомства США по связям с общественностью Джон Кирби. Он уточнил, что пересматриваются протоколы защиты. Ранее американское Министерство обороны сообщило, что вакцину начнут предлагать всем задержанным и заключенным, которых содержат США. Новость о том, что прививку от коронавируса могут получить террористы, содержащиеся Гунтаномо, при том, что пенсионеры и ветераны ее еще не получили, вызвала большой общественный резонанс.