NBC: президент США Джо Байден, как ожидается, в понедельник изложит свое видение американской внешней политики

NBC проанонсировал выступление президента США Джо Байдена, в котором тот, как ожидается, изложит свое видение американской внешней политики. Скорее всего, оно состоится в понедельник во время визита в Госдепартамент, сообщил телеканал со ссылкой на чиновника администрации. Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность. По словам источника, ожидается также, что глава государства подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его намерение продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене. Как отмечает телеканал, «Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов — от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане». Во время предвыборной компании он резко критиковал внешнюю политику своего предшественника Дональда Трампа и в случае победы обещал кардинальный сдвиг в отношениях с союзниками и противниками, такими как Россия.