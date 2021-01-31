В центре Москвы из-за предстоящих протестов, ограничат движение пешеходов и наземного транспорта

В центре Москвы сегодня ограничат движение пешеходов и наземного транспорта. Будут закрыты семь центральных станций столичного метрополитена, запрещена парковка на ряде улиц, не будут работать заведения общепита и магазины. Все эти и другие меры власти принимают, чтобы не допустить проведения протестной акции, которую анонсировали сторонники Алексея Навального. Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщили в МВД. В полиции и Генпрокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях и о том, что провокационные и насильственные действия участников протестов могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках.