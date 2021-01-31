Компания Илона Маска SpaceX, пишет The Verge, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США. По словам источников издания, это произошло во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре прошлого года, которые закончились взрывом. Как пишет The Verge, случай привлек внимание управления. Оно запустило собственное расследование. Власти изучают не только само крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей. Собеседники The Verge не уточнили, какая именно часть испытаний могла нарушить лицензию.
Starship была разработана для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.
The Verge: Компания Илона Маска SpaceX нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США
Компания Илона Маска SpaceX, пишет The Verge, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США. По словам источников издания, это произошло во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре прошлого года, которые закончились взрывом. Как пишет The Verge, случай привлек внимание управления. Оно запустило собственное расследование. Власти изучают не только само крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей. Собеседники The Verge не уточнили, какая именно часть испытаний могла нарушить лицензию.