Пять человек арестованы в британском графстве Кент по подозрению в поджоге центра размещения нелегальных мигрантов. В пятницу жители лагеря разгромили столовую, после чего в одном из зданий начался пожар. Правозащитники винят министерство внутренних дел в жестоком обращении с мигрантами, в то же время глава ведомства говорит, что сами обитатели лагеря своим поведением нанесли оскорбление налогоплательщикам. По словам представителя полиции, ее сотрудники вместе с представителями Хоум-офиса устанавливают полный круг ответственных.

Ранее в полиции заявили, что в ходе учиненных мигрантами беспорядков было существенно повреждено одно из зданий бывших казарм, в которых оборудован лагерь.