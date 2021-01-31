В Калифорнии начали расследование в связи с угрозами в адрес губернатора штата Гэвина Ньюсома и его семьи. Об этом сообщило местное издание «Сакраменто би». Как рассказали представители губернатора, неизвестные в течение нескольких месяцев направили сотни писем по электронной почте, а также оставляли сообщения на автоответчик. Они, в частности, заявляли о намерении убить Ньюсома, его близких, а также сотрудников основанной им компании. В полиции сказали, что ищут тех, кто рассылает эти сообщения. Ранее на этой неделе был задержан местный житель. Его подозревают в планировании нападения на губернатора. В его доме были обнаружены самодельные взрывные устройства. По сведениям издания, рассматривается версия о том, что угрозы направляют недовольные введенными в штате из-за пандемии коронавируса санитарными мерами.