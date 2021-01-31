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04:05, 31 января 2021

Столичные власти решили фактически заблокировать весь центр из-за намеченной на сегодня протестной акции

Столичные власти решили фактически заблокировать весь центр из-за протестной акции, которую анонсировали на сегодня сторонники Алексея Навального. Так, департамент транспорта объявил об изменении маршрутов наземного транспорта. Ранее сообщалось, что на вход и выход закроют семь центральных станций метро. В районе проведения акции протеста также будет ограничено движение пешеходов, запрещена парковка, закрыты заведения общепита и магазины, ограничена продажа напитков и алкоголя в стеклянной таре.
Повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу ожидаются сегодня более чем в 60 городах России. Предыдущие митинги прошли в Москве и регионах 23 января. Там было задержано рекордное число людей — более четырех тысяч, возбуждено более 20 уголовных дел.



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