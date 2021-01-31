Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя собственником дворца в Геленджике, который приписывают Владимиру Путину. В интервью телеграм-каналу Mash он сказал, что он приобрел недвижимость пару лет назад и хочет построить там апарт-отель. Ранее Mash показал видеозапись, снятую, как утверждает издание, внутри «дворца». В ролике говорится, что внутри все находится на «нулевом этапе строительства». The Insider выяснил, что автор репортажа главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов живет в доме управделами президента и работает на администрацию президента России.

На прошлой неделе ФБК, который российские власти называют иноагентом, опубликовал расследование о дворце на мысе Идокопас, утверждая, что он принадлежит Владимиру Путину. Стоимость объекта оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда «жертвовали» деньги приближенные к Путину бизнесмены. За 10 дней расследование посмотрели более 100 миллионов раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дворец принадлежит «одному или нескольким» предпринимателям.