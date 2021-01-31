Сотрудника ФБК Николая Ляскина и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, отбывших арест, вновь задержали

Сотрудника ФБК Николая Ляскина и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, отбывших арест за организацию митинга, вновь задержали. На этот раз по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января. Ярмыш даже не успела выйти из спецприемника. Ляскина уже возле квартиры. У обоих статус подозреваемых. Об этом сообщили их адвокаты Вероника Полякова и Сергей Тельнов.

Ранее по этому же уголовному делу задержали брата Навального Олега, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией, который власти считают иноагентом, Любовь Соболь, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и координатора Московского штаба Навального Олега Степанова.

Самого Навального задержали 17 января сразу по возвращении в Москву из Германии, где он находился на лечении после отравления «Новичком». Суд арестовал его на 30 суток.

Тем временем, сторонники оппозиционера анонсировали новые акции в его поддержку. Московская полиция и прокуратура предостерегли от участия в несогласованных митингах, предупредив об уголовной ответственности. В Москве из-за предстоящего мероприятия принимаются беспрецедентные меры безопасности – не будут работать на вход и выход семь центральных станций метро, на нескольких улицах запретят парковку, ограничат движение пешеходов и закроют кафе и магазины, а также прекратят продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Кроме того, полиция потребовала от владельцев кафе в районе акции отключить гостевой Wi-Fi.