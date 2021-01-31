Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» обыграл бразильский «Сантос» со счетом 1:0 в финале Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» обыграл бразильский «Сантос» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Рио-де Жанейро на стадионе «Маракана».

Две команды из Бразилии играли в решающем матче турнира в третий раз в истории. В финал обе вышли в пятый раз. Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Предыдущим победителем турнира был бразильский «Фламенго».