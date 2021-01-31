В Бухаресте прошла акция протеста в связи с пожаром в больнице. Там в пятницу погибли 6 пациентов с коронавирусом. Как сообщило агентство Аджерпрес, протестующие прошли от здания министерства здравоохранения до Национального института инфекционных заболеваний, где и произошла трагедия. Они требовали отставки министра здравоохранения республики. Одновременно в Минздраве проходила пресс-конференция министра, который заявил, что «отставки должны быть связаны с прямой ответственностью в том или ином случае», и назвал марш протеста «политической акцией». Он также сказал, что расследование обстоятельств пожара продолжается, а меры по его итогам будут объявлены в конце будущей недели.