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02:06, 31 января 2021

В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке

В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда. Речь идет о заместителе главного санитарного врача по Северному административному округу Виктории Зотовой и главе группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславе Томилове. Также под арест отправили главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Все трое арестованы на два месяца. Подробностей по уголовному делу в суде не предоставили.



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