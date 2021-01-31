В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда. Речь идет о заместителе главного санитарного врача по Северному административному округу Виктории Зотовой и главе группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславе Томилове. Также под арест отправили главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Все трое арестованы на два месяца. Подробностей по уголовному делу в суде не предоставили.