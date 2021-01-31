В Москве в преддверии протестной акции в поддержку Алексея Навального продолжаются задержания его сторонников

В Москве в преддверии сегодняшней протестной акции в поддержку Алексея Навального продолжаются задержания его сторонников. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, который власти считают иностранным агентом, Николая Ляскина задержали через час после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Силовики дождались его возле квартиры, представились сотрудниками уголовного розыска и повезли в ОВД Косино-Ухтомское. Когда к нему допустили адвоката от «ОВД-Инфо» Сергея Тельнова, «там уже обнаружились представители СК», передает правозащитный проект. По словам защитника, Ляскин находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января. Ранее адвокат Вероника Полякова сообщила о задержании по тому же делу пресс-секретаря Алексея Навального — Киры Ярмыш. Ее задержали прямо в спецприемнике за полчаса до истечения 9 суток ареста. Дело уже передано из МВД в Следственный комитет для дальнейшего расследования. В пятницу Тверской суд Москвы отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, брата Навального — Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.