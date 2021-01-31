Российский фристайлист Максим Буров досрочно занял первое место в зачете Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика. Спортсмен побеждал на всех пяти этапах первенства нынешнего сезона. Накануне он завоевал золото на соревнованиях в Белоруссии. На счету Бурова 500 очков в зачете Кубка мира в данной дисциплине, он оторвался на недосягаемое расстояние от преследователей, ближайшим из которых является его соотечественник Павел Кротов, отмечается на сайте Федерации фристайла России. В этом сезоне пройдут еще два этапа Кубка мира – в следующую субботу в США и в марте в Казахстане.
2021-01-31T01:11:53+03:00
2021-01-31T01:11:53+03:00
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01:11, 31 января 2021
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