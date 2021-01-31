Объединенная сеть кинотеатров объявила о скидках в день акции оппозиции. Билеты на утренние показы будут стоить от 100 рублей, на дневные — от 200, на вечерние — от 300, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на сообщение компании. В объединенную киносеть входят 77 кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формулы Кино» в 30 городах России. В компании снижение цен в это воскресенье объяснили ослаблением части антиковидных запретов.

Между тем, на сегодня сторонники Алексея Навального назначили вторую акцию протеста после его ареста. В Москве из-за этого принимаются беспрецедентные меры безопасности – не будут работать на вход и выход семь центральных станций метро, на нескольких улицах запретят парковку, ограничат движение пешеходов и закроют кафе и магазины, а также прекратят продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Кроме того, полиция потребовала от владельцев кафе в районе акции отключить гостевой Wi-Fi.