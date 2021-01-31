Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, у которой вчера закончились девять суток ареста, вновь задержали

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, у которой вчера закончились девять суток ареста по статье об «Организации несанкционированного мероприятия», вновь задержали прямо в спецприемнике. На этот раз как подозреваемую в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом написал в твиттере ее адвокат Вероника Полякова. По ее словам, материалы передали из МВД в Следственный комитет.

Ранее подозреваемыми по этому делу стали участница Pussy Riot Мария Алехина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и брат оппозиционера Олег Навальный. Их всех Тверской суд Москвы отправил под домашний арест.

Самого Навального задержали 17 января сразу по возвращении в Москву из Германии, где он находился на лечении после отравления «Новичком». Суд арестовал его на 30 суток.