Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд

Главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из Тверского ОВД с обязательством о явке в суд. Он состоится 3 февраля. Журналиста обвиняют в повторных «призывах к участию несогласованной акции» 23 января, сообщил адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов. Поводом для обвинения стал ретвит шуточного поста, в котором отмечается внешнее сходство Смирнова с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Смирнова задержали накануне днем возле его дома в Москве. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском подошли к нему, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали ребенка коллеге журналиста. По словам сотрудника «Медиазоны» Егора Сковороды, 23 января Смирнов не выходил из дома и не участвовал в протестной акции. Ранее, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск. Освобождения Смирнова и прекращения его преследования потребовали редакции более 30 СМИ, в том числе «Эха Москвы», «Новой газеты», «Медузы», The Bell, «Сноб», а также Союз журналистов России.