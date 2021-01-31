День траура по жертвам страшного ДТП пол Сызранью объявлен в Самарской и Ульяновской областях

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал случившееся большим горем для жителей региона и поблагодарил за содействие власти Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с Сергеем Морозовым лично посетил в больнице пострадавших. Им, равно как и семьям погибших будет оказана материальная помощь. Трагедия случилась под Сызранью. На скользкой трассе фуру с прицепом вынесло на встречную полосу, по которой шел микроавтобус с 24-мя пассажирами. От страшного удара 10 из них, в том числе и водитель скончались на месте, еще двое умерли в больнице. Дальнобойщик серьезно не пострадал. Спасателям пришлось извлекать людей из груды покореженного металла с помощью гидравлического инструмента. Их оперативно доставили в больницу Сызрани, но сейчас пятерых готовят к переводу в клиники Самары и Ульяновска.

Шестеро пострадавших остаются на аппарате искусственной вентиляции легких.