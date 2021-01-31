МВД России предупредило россиян об ответственности за призывы к несанкционированным акциям и участие в них

С заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ирина Волк напомнила, что в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание.
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С заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ирина Волк напомнила, что в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание.
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…