Иван Жданов сообщил, что сегодня получил уведомление СК о возбуждении против Навального дела о мошенничестве.

По версии следствия, оппозиционер потратил большую часть многомиллионных пожертвований на личные цели и поездки за границу. Директор ФБК считает, что это может свидетельствовать о намерении властей оставить оппозиционного политика под арестом. Навальный и его сторонники называют обвинение по делу о мошенничестве политически мотивированным. Минюст внес ФБК в реестр иноагентов. Сегодня же адвокат Вероника Полякова сообщила ИФ о передаче в СК возбужденного московской полицией т.н «санитарного» дела о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января