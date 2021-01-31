Иван Жданов сообщил, что сегодня получил уведомление СК о возбуждении против Навального дела о мошенничестве.

По версии следствия, оппозиционер потратил большую часть многомиллионных пожертвований на личные цели и поездки за границу. Директор ФБК считает, что это может свидетельствовать о намерении властей оставить оппозиционного политика под арестом. Навальный и его сторонники называют обвинение по делу о мошенничестве политически мотивированным. Минюст внес ФБК в реестр иноагентов. Сегодня же адвокат Вероника Полякова сообщила ИФ о передаче в СК возбужденного московской полицией т.н «санитарного» дела о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января
2021-01-31T00:05:17+03:00
2021-01-31T00:05:23+03:00
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00:05, 31 января 2021
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