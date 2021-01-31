В воскресенье по требованию полиции будет запрещена парковка на нескольких центральных улицах Москвы

Как сообщается в телеграм-канале столичного дептранса, оставить машину будет нельзя на Охотном ряду, Моховой, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Ранее Мосгортранс изменил 24 маршрута общественного транспорта, следущих через центр города. Кроме того, в день акции сторонников Алексея Навального будут прекрыты несколько улиц, а семь центральных станций метро поезда будут проходить без остановки. ТЦ и предприятиям общепита в районе Лубянки рекомендовано не открывать заведения до 19 часов.

Кроме того, в центре Москвы будут закрыты «часть магазинов и кафе. В том числе «Детский мир» на Лубянке, т.центры и рестораны рядом с Лубянской площадью. Об этом «Эху Москвы» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.