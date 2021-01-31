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00:02, 31 января 2021

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова выпустили из полиции

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов.

Смирнов был задержан накануне во время прогулки с сыном. В полиции на журналиста составили протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, имея в виду протестную акцию 23 января. Сам Смирнов утверждает, что в ней не участвовал. Ранее сообщалось, что Смирнов задержан до суда на 48 часов. Солидарность с коллегой выразили «Эхо Москвы», т.к. «Дождь», интернет-издание «Медуза» и «Новая газета». Сам Главред «Медиазоны» заявил РИА «Новости», что намерен обжаловать действия следствия, но 3 февраля планирует быть в суде.



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