Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова выпустили из полиции

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов.

Смирнов был задержан накануне во время прогулки с сыном. В полиции на журналиста составили протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, имея в виду протестную акцию 23 января. Сам Смирнов утверждает, что в ней не участвовал. Ранее сообщалось, что Смирнов задержан до суда на 48 часов. Солидарность с коллегой выразили «Эхо Москвы», т.к. «Дождь», интернет-издание «Медуза» и «Новая газета». Сам Главред «Медиазоны» заявил РИА «Новости», что намерен обжаловать действия следствия, но 3 февраля планирует быть в суде.