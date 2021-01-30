Иван Жданов получил уведомление СК о возбуждении 29 декабря дела на Навального уголовного дела о мошенничестве

Директор ФБК Иван Жданов в эфире «Дождя» сообщил, что сегодня получил уведомление СК о возбуждении 29 декабря дела на Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, оппозиционер потратил 356 из 588 миллионов пожертвований в связанные с ним фонды на личные цели и поездки за границу. Жданов считает, что это может свидетельствовать о намерении властей оставить Навального под арестом по этому делу. Навальный и его сторонники считают его политически мотивированным.

Напомним, Минюст внес ФБК в реестр иноагентов.