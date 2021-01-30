Силовые ведомства в Петербурге готовятся к завтрашней акции в поддержку Алексея Навального. В соцсетях появились фотографии скопления силовиков. Их руководство говорит о рутинных учениях. По словам очевидцев, Марсово поле заполнено полицейскими, так называемые «учения» проводились и в других районах города, а на Благовещенском мосту выставили отряд Росгвардии. Как свидетельствует наш корреспондент, в центр города свозят металлические заграждения. Замечены припаркованные автозаки.

Сетевое агентство «Росбалт» цитирует депутата петербургского ЗакСа «Бориса Вишневского, у которого полное впечатление, что «Петербург либо оккупирован, либо готовится к вражескому нашествию»