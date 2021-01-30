Сотрудники силовых ведомств обходят кафе в центре Москвы и требуют отключить в воскресение доступ к Wi-Fi. Как сообщает «Интерфакс», представители полиции приходят в заведения в гражданской одежде, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те из-за завтрашней несогласованной акции отключили доступ к интернету. 23 января, во время прошлой акции протеста оппозиции, наблюдались перебои с мобильным Интернетом в центре Москвы.