Сотрудники силовых ведомств обходят кафе в центре Москвы и требуют отключить в воскресение доступ к Wi-Fi. Как сообщает «Интерфакс», представители полиции приходят в заведения в гражданской одежде, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те из-за завтрашней несогласованной акции отключили доступ к интернету. 23 января, во время прошлой акции протеста оппозиции, наблюдались перебои с мобильным Интернетом в центре Москвы.
2021-01-30T23:02:43+03:00
2021-01-30T23:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 30 января 2021
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