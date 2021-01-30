Главный редактор интернет-портала «Медиазона» Сергей Смирнов отпущен из отдела полиции, куда был доставлен днем. По словам адвоката, со Смирнова взято обязательство о явке в суд 3 февраля. На 45-летнего журналиста составлен административный протокол о повторном нарушении порядка проведения массовой акции. Ранее сообщалось, что Смирнова задержали на 48 часов до суда.

Союз журналистов России заявил о намерении затребовать информацию об обстоятельствах задержания, а ряд СМИ, в том числе «Эхо Москвы», потребовал освобождения журналиста. Сам Главред «Медиазоны» заявил РИА «Новости», что намерен обжаловать действия следствия, но 3 февраля планирует быть в суде