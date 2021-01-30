Матч Чемпионата Франции между Марселем и Ренном перенесен из-за нападения фанатов на базу Марселя

Пока сроки проведения встречи неизвестны. Как сообщает газета L’Équipe, около 200 болельщиков прошли по улицам города. Некоторым удалось прорваться в тренировочный центр. Они забросали здания камнями, били стекла, украсили стены разнообразными надписями и пускали петарды. Одна из них угодила в спину защитника Альваро Гонсалеса, однако серьезно футболист не пострадал. В дело пришлось вмешиваться спецназу, который и сейчас охраняет комплекс Правоохранители задержали около 25 хулиганов. Фанаты недовольны работой президента Марселя Жана-Анри Эйро, которого считают ставленником Парижа. Еще недавно команда боролась за выход в Лигу Чемпионов, а теперь цель отдалилась – всего лишь 6 место. Главный тренер Андре Виллаш-Боаш уже заявил, что хотел бы летом покинуть команду.

В Лиге Чемпионов этой осенью «Марсель» тоже выступил неудачно. Команда заняла последнее место в группе, одержав одну победу при пяти поражениях.