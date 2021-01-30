Силовики сосредоточились в центре Петербурга, на площадях и проспектах разместили металлические заборы, расставили грузовики, чтобы перекрывать улицы, и автобусы для задержанных.

Колонны сотрудников силовых структур в шлемах и с дубинками строились на Сенатской площади, Адмиралтейском проспекте, Марсовом поле и других местах, по которым в прошлую субботу шли участники акции в поддержку политика Алексея Навального. По информации портала «Фонтанка.ру», защитную экипировку и каски выдали даже специалистам отдела по борьбе с коррупцией, кадровикам полицейского главка и курсантам университета МВД. Ранее на официальном сайте ведомство разместило предупреждение. Горожанам сообщили, что сотрудники будут пресекать любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие. Также полиция напомнила об ответственности для нарушителей. Похожие предостережения выпустили прокуратура и детский омбудсмен.

В Смольном не дали официального объяснения массовому выводу полицейских и бойцов Росгвардии на улицы Петербурга.