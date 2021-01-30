В воскресенье по требованию полиции будет запрещена парковка на нескольких центральных улицах Москвы. Как сообщается в телеграм-канале столичного дептранса, парковаться будет нельзя на Охотном ряду, Моховой, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Ранее Мосгортранс изменил 24 маршрута общественного транспорта, следущих через центр города. Кроме того, в день несогласованной акции сторонников Алексея Навального будут перекрыты несколько улиц, а семь центральных станций метро поезда будут проходить без остановки. ТЦ и предприятиям общепита в районе Лубянки департамент торговли и услуг рекомендовал закрыть свои заведения до 19 часов.