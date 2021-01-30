В РПЦ осудили вовлечение детей и подростков в несогласованные акции. Как сказал митрополит Волоколамский Иларион, виновные в этом должны нести за это ответственность. Представитель РПЦ также обратил внимание на то, что призывы российской оппозиции напоминают лозунги пропагандистов в Российской империи перед революцией.

Ранее в МВД заявляли, что на несогласованных митингах планируются провокации с целью вызвать столкновения протестующих с полицией