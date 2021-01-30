В Твери сотрудники полиции задержали заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Павла Кузьмина. Об этом «МБХ медиа» сообщила его коллега по штабу Екатерина Зайцева. По ее словам, с Кузьминым сейчас связи нет. Ранее сам Кузьмин после визита к нему силовиков сказал «МБХ медиа», что власти хотят не допустить его участия в завтрашней акции протеста.