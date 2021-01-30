В Москве задержан главред «Медиазоны» Сергей Смирнов

При задержании полицейские вменяли ему перекрытие дорог во время митинга в поддержку Алексея Навального 23 января, однако позднее обвинение изменили на нарушение правил проведения массовых мероприятий. При этом Смирнов, по его словам, не принимал участия в протестной акции. Интересы Смирнова представляет адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов. Сейчас он снова едет в отдел полиции — в последний час появились сообщения, что Смирнов ждет адвоката, чтобы подписать протокол и после этого отправиться домой. Ранее сообщалось, что журналист задержан на 48 часов.

Солидарность с Сергеем Смирновым выразили «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», интернет-издание «Медуза».