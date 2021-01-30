Народная артистка России, эстрадная певица Алла Иошпе умерла на 84-м году жизни. Причиной стали проблемы с сердцем, сообщила ее дочь. Кроме выступления на сцене, Алла Иошпе писала книги и сочиняла стихи. Одно из своих стихотворений она ранее декламировала в эфире «Эха Москвы».

Наибольшую известность в Советском Союзе Алла Иошпе приобрела, когда стала выступать дуэтом со Стаханом Рахимовым.